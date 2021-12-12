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الأحد 12 كانون الأول 2021 ساعة 10:19

المعهد العراقي للحوار ينظم حفل توقيع كتاب “حرب النوايا .. السلطة الخفية لمراكز التفكير في صناعة القرار”

المعهد العراقي للحوار ينظم حفل توقيع كتاب “حرب النوايا .. السلطة الخفية لمراكز التفكير في صناعة القرار”
وسيقام هذا الحفل في تمام الساعة الرابعة عصراً على قاعة العراق – T5 في معرض بغداد الدولي للكتاب، والدعوة عامة للجميع.

الجدير بالذكر أن هذا الكتاب تطرق فيه الكاتب عباس راضي العامري إلى تعريف مراكز التفكير وكيف بدأت، وماهية أنتاج الافكار، وأطر التنظيم والتمويل داخل المراكز، وكيفية تهيأة الاكفاء، وتاريخية التأثير في رسم ملامح العلاقات الدولية.

كما أشار العامري إلى أثر مراكز التفكير على السياسات الداخلية للدول والظروف التي تحيط بعملها، والعلاقة بين صناعة القرار وتحليل السياسات ،واختيار البدائل وصنعها عبر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، اضافة لما أسماه أدارة التحالفات وانقلاب السياسة وخسارة الارباح .

كما تناول الكتاب دور مراكز التفكير في رسم السياسة الخارجية الامريكية تجاه المملكة العربية السعودية كنموذج في عهد الرؤوساء بوش الابن و كذلك اوباما وترامب وأخيراً بايدن، إضافة لتناول مواضيع بالغة الأهمية تتعلق بالحرب على اليمن وقانون جاستا ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقد تواصلت الفعاليات المصاحبة لمعرض بغداد الدولي للكتاب من ندوات ومحاضرات وتوقيع كتب لمجموعة من الكتاب.

رقم : 968133
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