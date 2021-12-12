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الأحد 12 كانون الأول 2021 ساعة 19:59

مفاوض إيراني: مسار المفاوضات لا يزال ناجحاً وهناك خلاف أوروبي بريطاني

مفاوض إيراني: مسار المفاوضات لا يزال ناجحاً وهناك خلاف أوروبي بريطاني
وقال باقري كني "حققنا تقدماً جيداً ويمكن لذلك أن يهيئ أرضية سريعة لمفاوضات جدية"، مضيفاً إن "التماهي الروسي والصيني مع الموقف الإيراني واضح وكذلك الاختلاف مع الطرف الغربي".

ولفت إلى أن "الصهاينة يجهدون لتخريب الأجواء خارج قاعة التفاوض والتأثير على الأجواء داخلها"، مبيناً إن "هناك اختلاف بين الموقفين البريطاني والأوروبي".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "رأيُنا في المسودات السابقة إن هناك نقاط خلافية على الموجود مع الحكومة السابقة"، مبيناً إن إيران حضرت إلى طاولة التفاوض بإرادتها ولم تكن مجبرة.

وقال باقري كني وهو نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية إن "المنتظر والمتوقع من الطرف الآخر هو التعامل مع المفاوضات على نحو منطقي"، لافتاً إلى أهمية تقديم الطرف الغربي ابتكارات لرفع المشاكل.

وفي سياق متصل، بين باقري كني في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية إن "الأطراف أتت إلى طاولة المفاوضات بإرادتها وبالطبع لكل طرف ظروفه الخاصة ومن الطبيعي أن يتخذ كل طرف إجراءات لتحقيق المزيد الانجازات لصالحه".

واضاف باقري كني: كلما تم خلق ضجة أكبر في الساحة السياسية والإعلامية من قبل أحد أطراف المفاوضات فهذا يدل على أن هذا الطرف أيديه فارغة في غرفة المفاوضات.

وختم القول إن "بعض الأطراف تريد تعويض تقصيرها على طاولة المفاوضات من خلال خلق جو مصطنع وزائف".
 
رقم : 968186
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