قائد الجيش الإيراني: تهديد الصهانية هراء

وقال اللواء موسوي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية: ”يدرك قادة هذا النظام (الإسرائيلي) أنه إذا أراد أحد تحقيق هذا الهراء، فسوف يتلقون ردا مناسبا وقد تنتهي مدتهم قريبًا“.



وجاءت تصريح المسؤول العسكري الإيراني ردا على ما نقلت الصحافة الصهيونية عن وزير الدفاع العدو بيني غانتس، بأنه أبلغ المسؤولين الأمريكيين خلال اجتماعاته في واشنطن بأنه ”أصدر تعليمات لقوات الدفاع الإسرائيلية بالاستعداد لهجوم على إيران“.



وأضاف قائد الجيش الإيراني أن "هراء الصهانية نابع من باب الخوف والذعر، وإلا فإن قادة هذا النظام يعلمون أنهم إذا أرادوا جلب هرائهم وتنفيذه إلى عمل، وسيتلقون ردا وستنتهي حياتهم قريبا".



وتابع اللواء عبد الرحيم الموسوي، أن ”العقوبات الأمريكية لم تؤثر على القوات المسلحة الإيرانية“، قائلا إن ”هذه العقوبات فقدت فعاليتها منذ فترة طويلة والمهام التي تقوم بها القوات المسلحة بالاعتماد على قدراتها كانت داخلية“.