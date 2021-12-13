باقري يعلق على لقائه رئيسي الوفدين الروسي والصيني

وکتب باقري في تغريدة له على تويتر مساء الاحد اثر لقائه رئيسي الوفدين الروسي والصيني لمفاوضات #فيينا: سنواصل التفاعل المكثف والجاد للوصول الى اتفاق جيد.



واضاف: كان لي عصر اليوم اجتماع بناء ومثمر مع كبيري المفاوضين الروسي والصيني.



وتابع باقري: لقد ناقشنا افكارنا حول كيفية مواصلة المفاوضات وقمنا بتنسيق مواقفنا حول عدد من القضايا.



وفي وقت سابق من اليوم قال باقري كني، في تصريح لموفد وكالة "ارنا" انه في ضوء المباحثات التي جرت خلال الايام الاخيرة في فيينا على مستوى الخبراء وكبار المفاوضين، فإن الخلافات بين طرفي التفاوض حول نطاق وحدود قضايا المفاوضات بدات بالتضاؤل.



واوضح "باقري كني"، ان مواقف الطرفين بعيدة عن بعضها الاخر ونسبة هذه الخلافات ايضا تختلف بسحب تنوع القضايا المطروحة؛ لافتا في الوقت نفسه الى انه "في ضوء المباحثات التي جرت خلال الايام الاخيرة بفيينا على مستوى الخبراء وكبار المفاوضين، فإن اختلافات الطرفين حول نطاق وحدود القضايا التي يجب التفاوض بشأنها بدات بالتضاؤل".



واضاف : ان الجانبين يمضيان قدما من اجل التوصل الى اجماع واضح بشأن نطاق وحدود القضايا التي ستدرج في جدول المفاوضات.



وكانت جولة المفاوضات السابعة بين ايران ومجموعة "4+1" لرفع الحظر الاميركي عن ايران قد انطلقت يوم الاثنين من الاسبوع قبل الماضي وبعد توقف لبضعة ايام استؤنفت يوم الخميس الماضي.