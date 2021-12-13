الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 كانون الأول 2021 ساعة 09:13

حماس تصدر بيانا حول مجزرة مخيم البرج الشمالي

حماس تصدر بيانا حول مجزرة مخيم البرج الشمالي
وأكدت حماس في بيان صحفي، أن هذه المجزرة هي جريمة تستهدف كامل المجتمع الفلسطيني في لبنان، وتعد اعتداءً على الوجود الفلسطيني في لبنان، وعلى قواه الوطنية.

وكان عناصر ما يسمى بـ "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" التابعة للسلطة ، أطلقوا النار على المشاركين في جنازة الشهيد حمزة شاهين في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان.

وأشارت حركة حماس إلى أن الجنازة تم التوافق على تفاصيلها وطنياً ورسمياً وتمت بحضور وطني فلسطيني ولبناني.

وأوضحت أن عناصر ما يسمى بـ "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" التابعة للسلطة الفلسطينية، أطلقوا النار بشكل مباشر ومتعمد وبهدف القتل من أسلحة رشاشة على المشاركين في موكب التشييع، الذي كان يضم الآلاف من أبناء شعبنا وحشد من العلماء والشخصيات السياسية والنيابية وممثلين عن الأحزاب والمقاومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية.

وأدى إطلاق النار المتعمّد على موكب الشهيد، إلى استشهاد اربعة من أبناء حركة حماس في لبنان... إضافة إلى سقوط عدد آخر من أبناء شعبنا جرحى، في سابقة لم تحدث يوماً في جنازة شهيد سوى ما كانت تفعله قوات الاحتلال ضد شعبنا في جنازات الشهداء.

واعتبرت أن هذه الجريمة تهدف إلى تخريب مسيرة السلم الأهلي والأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني في لبنان، كما تستهدف العبث بأمن المجتمع اللبناني في عمق منطقة حساسة في جنوب لبنان كانت وما زالت خزان مقاومته وحاضنة نصره، في الوقت الذي يشهد فيه لبنان العزيز أزمة اقتصادية واجتماعية وتستهدفه مشاريع أمنية "إسرائيلية".

ورأت أن هذه الجريمة المروعة هي خدمة بالكامل للاحتلال "الإسرائيلي" الذي يحاول دائماً استهداف المخيمات الفلسطينية، وإسقاط حق العودة وفرض التوطين.

ودعت حركة فتح وجميع الفصائل والقوى والأحزاب الفلسطينية واللبنانية والإسلامية إلى إدانة واستنكار المخطط التخريبي "لقوات الأمن الوطني الفلسطيني"، الذي لا يخدم إلا الاحتلال، التي صار وجودها عبئاً على أمن واستقرار أمن مخيماتنا.

كما دعت إلى تسليم القتلة للسلطات اللبنانية، وإحالتهم للعدالة، وكل من له علاقة بالمجزرة، وندعو أجهزة الأمن اللبنانية إلى ملاحقة هؤلاء القتلة ووقف التعاون مع جهاز يرتكب مثل هذه المجزرة.

وحيت حركة حماس، أهالي الشهداء الأبطال، ونشاركهم آلامهم وحزنهم، ونعتبر أن هؤلاء الشهداء المظلومين الأبطال هم شهداء الشعب الفلسطيني وشهداء المقاومة وشهداء حركة حماس.

كما حيت أهلنا في مخيمات لبنان عموماً، وأهلنا في مخيم البرج الشمالي، لالتفافهم حول المقاومة والشهداء.
مصدر : وكالات
رقم : 968242
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الجيش الايراني: هذيان الكيان الصهيوني مصدره الهلع
قائد الجيش الايراني: هذيان الكيان الصهيوني مصدره الهلع
في الذكرى الـ34 لتأسيسها.. "حماس" متمسكة بالمقاومة ومنفتحة على المصالحة
في الذكرى الـ34 لتأسيسها.. "حماس" متمسكة بالمقاومة ومنفتحة على المصالحة
13 كانون الأول 2021
الجزائر ترفض التطبيع والشعوب المسلمة تؤكد صحوتها
الجزائر ترفض التطبيع والشعوب المسلمة تؤكد صحوتها
13 كانون الأول 2021
الوفاق البحرينية تفضح النظام البحريني في ظل غض النظر الدولي عن جرائم حقوق الإنسان
الوفاق البحرينية تفضح النظام البحريني في ظل غض النظر الدولي عن جرائم حقوق الإنسان
13 كانون الأول 2021
مفاوض إيراني: مسار المفاوضات لا يزال ناجحاً وهناك خلاف أوروبي بريطاني
مفاوض إيراني: مسار المفاوضات لا يزال ناجحاً وهناك خلاف أوروبي بريطاني
12 كانون الأول 2021
المعهد العراقي للحوار ينظم حفل توقيع كتاب “حرب النوايا .. السلطة الخفية لمراكز التفكير في صناعة القرار”
المعهد العراقي للحوار ينظم حفل توقيع كتاب “حرب النوايا .. السلطة الخفية لمراكز التفكير في صناعة القرار”
12 كانون الأول 2021
قائد الثورة يستقبل جمعا من الممرضين وعوائل شهداء السلامة في البلاد
قائد الثورة يستقبل جمعا من الممرضين وعوائل شهداء السلامة في البلاد
11 كانون الأول 2021
رئيسي: استراتيجية العدو هي الإبقاء على العقوبات الظالمة
رئيسي: استراتيجية العدو هي الإبقاء على العقوبات الظالمة
11 كانون الأول 2021
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
11 كانون الأول 2021
استراتيجية اليمن الناجحة لإنهاء الصواريخ الدفاعية السعودية
استراتيجية اليمن الناجحة لإنهاء الصواريخ الدفاعية السعودية
11 كانون الأول 2021
اختبار صاروخي ناجح في سماء "بادرود"... رسائل إيرانية مهمة لمحادثات فيينا
11 كانون الأول 2021
"القتل بدم بارد".. هوية الكيان الإسرائيلي
"القتل بدم بارد".. هوية الكيان الإسرائيلي
11 كانون الأول 2021
كيف يستعد أعداء المقاومة للانتخابات اللبنانية؟
كيف يستعد أعداء المقاومة للانتخابات اللبنانية؟
11 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة