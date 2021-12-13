الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 13 كانون الأول 2021 ساعة 09:17
قائد القوة الجوفضائية:

الغربيون ادركوا بانهم لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة عسكريا وامنيا

الغربيون ادركوا بانهم لا يمكنهم ارتكاب أي حماقة عسكريا وامنيا
وقال العميد حاجي زادة في كلمته الاحد امام مجموعة من القادة العسكريين واساتذة وطلبة جامعة الامام الحسين (ع): ان المنطقة تحظى بثروات مادية هائلة ونخب علمية بارزة لذا فان الاعداء الطامعين يسعون للهيمنة عليها.

وصرح بان الاميركيين كانوا يسعون في الماضي لاستعباد الشعوب من خلال شن الحروب العسكرية الا انهم اليوم يسعون لتحقيق ذلك عبر اساليب جديدة ليتحرك الاخرون في مسار اهدافهم ومآربهم الاستعمارية.

واوضح بان هذه الحروب تتم ادارتها بتمويل من بعض دول المنطقة في دول منطقة الشرق الاوسط وقسم من شمال افريقيا وبتخطيط من مراكز الفكر الغربية واجهزة الاستخبارات الاميركية والبريطانية والفرنسية والاسرائيلية وتشكيل الجماعات التكفيرية.

وقال العميد حاجي زادة: ان الغربيين ادركوا بانهم لا يمكنهم ارتكاب اي حماقة في المجالين العسكري والامني لذا فقد تغيرت طريقة توجيه ضرباتهم.

واعتبر أن الغربيين يعمدون الى ترويج فكرة أن السيادة الدينية لا يمكنها تلبية احتياجات الناس وادارة البلاد، لذلك يحاولون اثارة الفرقة في المجتمع وبث الياس والاحباط واستقطاب النخب من اجل تطبيق مخططاتهم.
رقم : 968248
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الجيش الايراني: هذيان الكيان الصهيوني مصدره الهلع
قائد الجيش الايراني: هذيان الكيان الصهيوني مصدره الهلع
في الذكرى الـ34 لتأسيسها.. "حماس" متمسكة بالمقاومة ومنفتحة على المصالحة
في الذكرى الـ34 لتأسيسها.. "حماس" متمسكة بالمقاومة ومنفتحة على المصالحة
13 كانون الأول 2021
الجزائر ترفض التطبيع والشعوب المسلمة تؤكد صحوتها
الجزائر ترفض التطبيع والشعوب المسلمة تؤكد صحوتها
13 كانون الأول 2021
الوفاق البحرينية تفضح النظام البحريني في ظل غض النظر الدولي عن جرائم حقوق الإنسان
الوفاق البحرينية تفضح النظام البحريني في ظل غض النظر الدولي عن جرائم حقوق الإنسان
13 كانون الأول 2021
مفاوض إيراني: مسار المفاوضات لا يزال ناجحاً وهناك خلاف أوروبي بريطاني
مفاوض إيراني: مسار المفاوضات لا يزال ناجحاً وهناك خلاف أوروبي بريطاني
12 كانون الأول 2021
المعهد العراقي للحوار ينظم حفل توقيع كتاب “حرب النوايا .. السلطة الخفية لمراكز التفكير في صناعة القرار”
المعهد العراقي للحوار ينظم حفل توقيع كتاب “حرب النوايا .. السلطة الخفية لمراكز التفكير في صناعة القرار”
12 كانون الأول 2021
قائد الثورة يستقبل جمعا من الممرضين وعوائل شهداء السلامة في البلاد
قائد الثورة يستقبل جمعا من الممرضين وعوائل شهداء السلامة في البلاد
11 كانون الأول 2021
رئيسي: استراتيجية العدو هي الإبقاء على العقوبات الظالمة
رئيسي: استراتيجية العدو هي الإبقاء على العقوبات الظالمة
11 كانون الأول 2021
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
11 كانون الأول 2021
استراتيجية اليمن الناجحة لإنهاء الصواريخ الدفاعية السعودية
استراتيجية اليمن الناجحة لإنهاء الصواريخ الدفاعية السعودية
11 كانون الأول 2021
اختبار صاروخي ناجح في سماء "بادرود"... رسائل إيرانية مهمة لمحادثات فيينا
11 كانون الأول 2021
"القتل بدم بارد".. هوية الكيان الإسرائيلي
"القتل بدم بارد".. هوية الكيان الإسرائيلي
11 كانون الأول 2021
كيف يستعد أعداء المقاومة للانتخابات اللبنانية؟
كيف يستعد أعداء المقاومة للانتخابات اللبنانية؟
11 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة