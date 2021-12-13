لبنان.. 1539 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة بفيروس كورونا

وشهد مناطق لبنانية يومي السبت و الاحد ماراتون فايزر و خلالها تلقح أكثر من 63 الف شخص ضد فيروس كورونا.



وأكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن الأسرّة المشغولة تشكّل ما لا يقل عن 80% من الأسرة المتوافرة في المستشفيات لعلاج مرضى فيروس كورونا، إذ ليس هناك أكثر من 800 بين أسرّة عادية وأخرى في العنايات الفائقة.



وقال عراجي في حديث صحافي اليوم الاثنين إنه على الرغم من أن هناك تواصل مع المستشفيات الخاصة لإعادة فتح أقسام كورونا، لا يبدو أن ثمة من يتشجّع لتلك العودة، انطلاقًا من أن الظروف اليوم تختلف عما كانت عليه في السابق، على الأقل في ما يخص ملف الدعم.