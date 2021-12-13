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الاثنين 13 كانون الأول 2021 ساعة 10:39

احتياطي بنك العراق المركزي يرتفع إلى 64 مليار دولار

احتياطي بنك العراق المركزي يرتفع إلى 64 مليار دولار
الى ذلك، قال مصدر عراقي رفيع في البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين: إن "احتياطي العملة الصعبة الموجود لدى البنك الفيدرالي الأميركي ارتفع الى 64 مليار دولار، وذلك بفعل الارتفاع الذي شهدته الأسواق النفطية".

وعلّق المصدر على قرار أميركي محتمل برفع البنك المركزي الفيدرالي الاميركي الفائدة على الدولار بأنه "سيحقق فوائد مالية كبيرة للعراق"، الأمر الذي أكده المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح.

وقال صالح: إن العراق "سيجني فائدة كبيرة في ظل السياسة النقدية الجديدة للولايات المتحدة الأميركية، لكون البنك المركزي العراقي يستثمر احتياطياته الأجنبية في الولايات المتحدة، بما يوفر أعلى عوائد وبمخاطر أقل".

يقول مراقبون ان تراكم حجم البنك المركزي العراقي للاحتياطي النقدي من العملة الصعبة إلى 64 مليار دولار، يجعله قادرا على التأثير في أسعار الصرف، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة بشكل مريح.
مصدر : وكالات
رقم : 968260
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