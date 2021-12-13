باقري: لم نتسلم حتى الآن أي مقترح أو مبادرة من الطرف المقابل

وقال باقري حول مسيرة المفاوضات الجارية في فيينا بين ايران ومجموعة "4+1": فيما يتعلق بموضوعي المفاوضات المدرجين في جدول الاعمال اي "الغاء الحظر غير القانوني والظالم" و"الاجراءات النووية" هنالك العديد من المحاور المختلف عليها بين الطرفين وهي خلافات ملموسة في المسودة النهائية الحاصلة في جولة المفاوضات السادسة (السابقة) في فيينا.



واعتبر ان الخلافات خاصة في القضية النووية متعددة ومتنوعة واضاف: انه وفيما يتعلق بالقضايا الخلافية لم نتسلم لغاية الان اي مقترح او مبادرة من الطرف الاخر لكننا شرحنا موقفنا حولها في اطار التعديلات والمقترحات التي قدمناها للطرف الاخر.



وفي الرد على سؤال إن كان المفاوضون قد شرعوا بالتفاوض حول مقترحات ايران قال: تم خلال الايام الماضية عقد عدة اجتماعات على مستوى الخبراء وكذلك على مستوى كبار المفاوضين حول تعديلات ومواقف ومقترحات الطرف الايراني حول المسودات الحاصلة من جولة المفاوضات السادسة في فيينا.



ووصف مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية المفاوضات الجارية في فيينا بانها ايجابية وماضية الى الامام قدما.