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الاثنين 13 كانون الأول 2021 ساعة 12:06
سوريا.. قوات أميركية تخطف مدنيين من شرق دير الزور
وقالت المصادر إن قوات أمريكية “اختطفت عددا من المدنيين”.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)
رقم :
968277
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