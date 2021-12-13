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الاثنين 13 كانون الأول 2021 ساعة 13:15

مأرب.. مقبرة قادة تحالف العوان السعودي الاماراتي

مأرب.. مقبرة قادة تحالف العوان السعودي الاماراتي
وأفاد مصدر عسكري تابع لحكومة الفار عبد ربه منصور هادي بأن رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اليمنية اللواء الركن "ناصر الذيباني"، قُتل بمعارك خاضها في جبهة مأرب.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "الذيباني" قتل مع آخرين (لم يحدد عددهم) تابعين للجيش في معارك عنيفة بمأرب.

وبدأت معركة تحرير محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء العام الماضي، وخضعت معظم مناطقها ومدنها لسيطرة القوات اليمنية المشتركة.

وافادت مصادر محلية تفاصيل مقتل رئيس ما يسمى "هيئة العمليات الحربية" لقوات هادي اللواء ناصر الذيباني بقصف صاروخي وحجم الخسائر التي مني بها العدوان السعودي.

وقال المصادر ان قائد بارز في قوات هادي قد قتل وهو اللواء ناصر الذيباني وهو الذي يشغل رئيس ما يسمى بـ "هيئة العمليات الحربية" ضمن عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات العدوان.

وتشير مصادر الى ان الذيباني قتل اثر قصف صاروخي على احدى المعسكرات التابعة لقوى العدوان داخل المدينة وايضا بالتزامن مع مواجهات عنيفة تشهدها السلسلة الجبلية الجنوبية المطلة على مدينة مأرب وهي سلسلة جبال البلك الاوسط والشرقي.

والذيباني كان أحد أبرز القيادات العسكرية في قوات الفار هادي وتقلد عدد من المناصب العسكرية في وزارة الدفاع التابعة لعبدربه منصور هادي منها نائب رئيس العمليات الحربية بالوزارة، كما قاد عدد من المناطق والألوية العسكرية.

كما عينه هادي، قائدا للمنطقة العسكرية السابعة، قبل أن يتولى رئاسة هيئة العمليات الحربية، مطلع العام الجاري.

وحاول مرتزقة العدوان مساء امس بزحف كبير بدعم من طيران العدوان السعودي لاستعادة هذه السلسلة الجبلية الاستراتيجية وفشلوا رغم ان طيران العدوان السعودي شن اكثر من ثلاثين غارة.

وتكبد مرتزقة العدوان خلال هذا الهجوم سقوط عشرات من القتلى واجبروا على التراجع.

كما حققت القوات اليمنية انتصارات كبيرة خلال الساعات الماضية بهذه السلاسل المهمة خاصة في محيط الفلج والذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة مأرب بالاضافة الى التقدم في جبل البلك الاوسط وفي وادي اللجمة والنقيعة وهي مناطق مهمة في وادي عبيدة.

 
رقم : 968289
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