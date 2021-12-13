حماس: الشباب الثائر عازمون دحر الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح اليوم الاثنين، تعقيباً على استشهاد الشاب جميل الكيال من مدينة نابلس في الضفة الغربية، إن "الشباب الثائر عازمون دحر الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية واقتلاع مستوطناته وكنس مستوطنيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".



وأضاف أن "هذه الدماء الطاهرة للشهيد جميل الكيال، مع كل دماء شهداء ثورة شعبنا المتواصلة، ستشكل وقودا لتصاعد الفعل المقاوم، وضمانا لاستمرار انتفاضة شعبنا في الضفة الغربية المحتلة".



ولفت قاسم إلى أن "حالة الاشتباك المتكررة مع قوات الاحتلال التي تقتحم مدن الضفة الغربية، تعني أننا أمام مرحلة نضالية جديدة، وتصعيد لحالة التصدي لاعتداءات الاحتلال على أهلنا في الضفة الغربية".