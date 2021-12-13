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الاثنين 13 كانون الأول 2021 ساعة 14:07

رئيسي: احتياطيات البلاد من السلع الاساسية والادوية بلغت مرحلة مطمئنة

رئيسي: احتياطيات البلاد من السلع الاساسية والادوية بلغت مرحلة مطمئنة
جاء ذلك في تصريح للرئيس آية الله رئيسي خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة الذي عقد مساء الاحد وتم فيه دراسة وتبادل وجهات النظر حول اهم قضايا البلاد الاقتصادية.

وتم خلال الاجتماع تقديم تقارير حول الاوضاع الجيدة والمقبولة لاحتياطيات السلع الاساسية والادوية في البلاد ومنها في الموانئ والسفن التجارية الداخلة الى البلاد في الوقت الحاضر كنتيجة للتمهيدات اللازمة المتخذة من ضمنها تخصيص العملة الاجنبية اللازمة في الوقت المناسب.

واشار رئيس الجمهورية الى ضرورة الاسراع في نقل السلع الاساسية من الموانئ وتوزيعها واضاف: ان الاحتياطيات الكافية لاغذية المواطنين التي بلغت مرحلة مطمئنة يجب ان تحظى بالاهتمام على الدوام وان يستمر هذا المسار.

واعتبر آية الله رئيسي تقديم المزيد من الدعم من قبل الحكومة لتوفير الادوية للمرضى اجراء مستمرا وضروريا، داعيا المسؤولين والمؤسسات المعنية ومنها وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي والبنك المركزي لدعم احتياطيات الادوية في البلاد في اسرع وقت ممكن باعتبار ان صون ارواح المواطنين وتوفير احتياجاتهم يعد من هواجس الحكومة على الدوام.

وتم خلال الاجتماع ايضا تقديم تقرير حول الموارد المالية لصندوق التنمية الوطنية وتقرر الاستفادة من الموارد الحالية لتوفير حاجات قطاع الانتاج.
رقم : 968312
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