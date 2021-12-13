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الاثنين 13 كانون الأول 2021 ساعة 14:14

الرئيس اللبناني يستقبل بيدرسون

الرئيس اللبناني يستقبل بيدرسون
و من المقرر أن يصل الى بيروت اليوم منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير ​بيار دوكان​ .

وأوضحت مصادر السفارة الفرنسية في بيروت ، أن زيارة دوكان ​ ستستمر من الاثنين إلى الأربعاء، حيث سيلتقي المعنيين في ملفات الإصلاح وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد، فيما من المتوقع أن يلتقي الموفد الفرنسي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدداً من الوزراء، لا سيما الذين التقاهم في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كالمال والاقتصاد والأشغال والطاقة.

تندرج زيارة موفد الرئاسة الفرنسية الى بيروت بيار دوكان الى في الساعات المقبلة، والمحادثات التي سيبدأها مع المسؤولين اللبنانيين في اطار استكمال المساعي الفرنسية لدفع الحل السياسي في لبنان.
وحسب مصادر سياسية مطلعة في بيروت أن مهمة دوكان هذه المرة، لن تقتصر فقط على مسألة الإصلاحات التي كان من المطلوب أن تقوم بها الحكومة من أجل طلب المساعدة الخارجية، وبشكل خاص الحصول على الدعم الذي ما زال مخصّصاً للبنان في إطار مؤتمرات الدعم التي حصلت سابقاً، وما زالت معلّقة بانتظار تنفيذ الشروط التي وضعتها الدول المانحة قبل دفع الأموال.
و ان زيارة موفد الرئيس الفرنسي الخاص إلى بيروت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمبادرة التي أطلقها ماكرون، والتي تخرج عن الإطار الديبلوماسي للوصول إلى تحقيق خرق في جدار الأزمة التي باتت مستعصية، في ضوء انسداد الأفق أمام الحلول المحلية، وهو ما بدا واضحاً لدى سقوط كل المحاولات لتأمين أجواء داعمة لانعقاد مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.
مصدر : وكالات
رقم : 968314
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