الصحة الايرانية: 2706 اصابات و 42 وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 2706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 157 ألفا و 519 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 442 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 3069 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 975 ألفا و 404 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 42 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130 الفا و 764 حالة وفاة.



وهذه هي المرة الاولى التي ينخفض فيها عدد الوفيات بكورونا في البلاد الى اقل من 50 حالة یومیا منذ 556 يوما.



واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 40 مليونا و 157 ألفا و 86 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.



ولم تشهد 14 محافظة في البلاد اي حالة وفاة بسبب الاصابة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية فيما بلغ عدد الوفيات في طهران الى 11 حالة.



واشارت الصحة الايرانية الى عدم وجود الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في أي مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 8 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 119 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 321 مدينة.