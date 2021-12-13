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الاثنين 13 كانون الأول 2021 ساعة 18:59

هذا ما قاله عون للمبعوث الأممي غير بيدرسون حول سوريا

هذا ما قاله عون للمبعوث الأممي غير بيدرسون حول سوريا
وإثر لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السفير غير بيدرسون، قالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس عون أبلغ بيدرسون، أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، لا سيما وأن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة، وفي إمكان هؤلاء النازحين العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها بدلا من الاتكال على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الدولية، علما أن علامات استفهام كثيرة تدور حول طرق توزيع هذه المساعدات ومدى وصولها الى المستفيدين الفعليين منها.

ونوه الرئيس عون بالجهود التي يبذلها السفير بيدرسون في سبيل تحقيق تقدم في مسار الحل السياسي للأزمة السورية، ومنها العمل على صوغ دستور جديد بالتوافق مع الأطراف المعنيين، وذلك لما فيه مصلحة سوريا وشعبها ودول المنطقة وفي مقدمها لبنان.
مصدر : وكالات
رقم : 968347
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