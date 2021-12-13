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الاثنين 13 كانون الأول 2021 ساعة 21:36

وزير الداخلية الايراني يؤكد على تنمية الاقتصاد الحدودي حول محور الاسواق

وزير الداخلية الايراني يؤكد على تنمية الاقتصاد الحدودي حول محور الاسواق
وقال وحيدي في تصريحه اليوم الاثنين خلال الملتقى المشترك لسفراء البلاد في الدول الجارة مع محافظي المحافظات الحدودية: ان السياسة الاستراتيجية للجمهورية الاسلامية الايرانية هي التفاعل مع الجيران.

واضاف: انه حتى في فترة الاتفاق النووي وذروة الرؤية نحو اوروبا كانت حصة التبادل الاقتصادي للجمهورية الاسلامية الايرانية مع الاتحاد الاوروبي اقل من حجم التبادل مع احدى الدول الجارة.

وشرح الطاقات والامكانيات الموجودة في ايران وكذلك في الاسواق الموجودة في الجانب الاخر من حدود البلاد واضاف: انه وفي ظل خطة منسجمة ومنسقة واستراتيجية يمكن رفع حجم الصادرات والتبادل الاقتصادي مع الجيران الى مستوى مقبول. هذه الاستراتيجية المبنية على اولوية الجيران تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز كذلك الاقتدار الاقليمي للبلاد.

وتابع وزير الداخلية: ان الدبلوماسية البناءة مع العالم مبدا اساسي في السياسة الخارجية الايرانية الا ان الجيران لهم الاولوية فيها بالتاكيد ومن ثم سائر الدول الاسلامية وبعدها الدول الصديقة في سائر المناطق.

وقال رئيس مجلس الامن في البلاد: ان التفاعل مع دول المنطقة من شانه تعزيز الاواصر الاستراتجية العميقة مع الجيران وان ارساء الامن يعد احد منجزاته المهمة.

واضاف: ان وزارة الداخلية تسعى في اطار استراتيجية "الجيران اولا" من اجل تعزيز الاقتصاد الحدودي حول محور الاسواق الحدودية وفي هذا المجال يحظى المحافظون بصلاحيات كاملة لتحقيق التنمية المستديمة في المناطق الحدودية.

وختم وزير الداخلية تصريحه بالقول: ان الاواصر الاستراتيجية في المنطقة تتحقق عبر مسار العلاقات الاقتصادية والثقافية والتعاون البيئي والترانزيتي والامني.
رقم : 968366
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