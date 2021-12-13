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الاثنين 13 كانون الأول 2021 ساعة 21:38

شمخاني: الشراكة الاستراتيجية مع الجيران من أولويات إيران الرئيسية

شمخاني: الشراكة الاستراتيجية مع الجيران من أولويات إيران الرئيسية
واشار الأدميرال علي شمخاني امام اجتماع لسفراء إيران ورؤساء البعثات في دول الجوار مساء اليوم الاثنين ، إلى الوضع العالمي وانعكاساته على الموقع الاستراتيجي لمنطقة غرب آسيا مؤكدا ضرورة تبني استراتيجيات تخدم التناغم والتلاحم بين دول المنطقة وخاصة الجمهورية الإسلامية الايراني مع جيرانها.

وأوضح شمخاني ، لدى استعراضه سياسات الجمهورية الإسلامية في هذه الظروف ، ونظرا الى تشكيل الحكومة الجديدة ان تسوية اي توتر وحتى سوء الفهم وتطوير وتعزيز التعاون الشامل ، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدفاع والأمن والشراكة الاستراتيجية تعد من الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية لايران بالنسبة لجيرانه.ا

وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ، على أن سياسة إعطاء الأولوية للجيران يجب أن تصبح مؤشرات كمية وأن تقاس بشكل مستمر في شكل تقييم لأداء مسؤولي بعثات الجمهورية الإسلامية في دول الجوار ومحافظي المحافظات الحدودية.
رقم : 968367
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