شمخاني: الشراكة الاستراتيجية مع الجيران من أولويات إيران الرئيسية

واشار الأدميرال علي شمخاني امام اجتماع لسفراء إيران ورؤساء البعثات في دول الجوار مساء اليوم الاثنين ، إلى الوضع العالمي وانعكاساته على الموقع الاستراتيجي لمنطقة غرب آسيا مؤكدا ضرورة تبني استراتيجيات تخدم التناغم والتلاحم بين دول المنطقة وخاصة الجمهورية الإسلامية الايراني مع جيرانها.



وأوضح شمخاني ، لدى استعراضه سياسات الجمهورية الإسلامية في هذه الظروف ، ونظرا الى تشكيل الحكومة الجديدة ان تسوية اي توتر وحتى سوء الفهم وتطوير وتعزيز التعاون الشامل ، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدفاع والأمن والشراكة الاستراتيجية تعد من الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية لايران بالنسبة لجيرانه.ا



وشدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ، على أن سياسة إعطاء الأولوية للجيران يجب أن تصبح مؤشرات كمية وأن تقاس بشكل مستمر في شكل تقييم لأداء مسؤولي بعثات الجمهورية الإسلامية في دول الجوار ومحافظي المحافظات الحدودية.