المشاط :منفتحون مع الكل باستثناء الكيان الصهيوني

جرى خلال اللقاء مناقشة محددات السياسات الخارجية للجمهورية اليمنية في المستقبل.



وقال المشاط خلال اللقاء "إننا كدولة وحكومة نؤكد انفتاحنا على علاقات ندية تحترم سيادة واستقلال البلد وعدم التدخل في شؤونه مع الجميع باستثناء الكيان الصهيوني".



كما تطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بالإعداد لمرحلة ما بعد انتهاء العدوان لتتولى وزارة الخارجية مهامها بشكل كامل وفعّال، وبما يخدم الهوية الإيمانية للشعب اليمني.



وخلال اللقاء أكد المشاط أن الجمهورية اليمنية تقف إلى جانب القضايا المركزية للأمة الإسلامية ومصالحها الجماعية وفي مقدمها القضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن اليمن يتعامل مع الأمم المتحدة بشكل إيجابي وفعّال، ويرى أنه يجب على الأمم المتحدة أن تحترم سيادة الدول وتحمي الأمن والسلم الدوليين.