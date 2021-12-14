وقال خطيب زاده في تصريح صحافية معلقاً على هذه الزيارة لرئيس وزراء الكيان الغاصب "نحذر بشدة من أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى ترسيخ الوجود المدمر والفتنوي لهذا الكيان في غرب آسيا".



وأضاف خطيب زاده "إن شعوب المنطقة لن تنسى الأعمال الشريرة والانتقامية للكيان الصهيوني فهي السبب الجذري لمعاناتهم "، مؤكداً أن استقبال الامارات لرئيس وزراء الكيان غير الشرعي سيُسجل في الذاكرة التاريخية لدى الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.



يشار الى أن هذه الزيارة هي الأولى على مستوى رسمي يقوم بها رئيس حكومة الكيان الغاصب الى دولة الإمارت المتحدة.

