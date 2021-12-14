الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 كانون الأول 2021 ساعة 07:59

مباحثات فيينا "فرصة" وفرّتها إيران للقوى التي انتهكت الاتفاق النووي

مباحثات فيينا "فرصة" وفرّتها إيران للقوى التي انتهكت الاتفاق النووي
اللافت ان هذه الوزيرة التي تتحدث بهذه اللغة الاستعلائية، تمثل بلدا كان يحاول، الى جانب فرنسا وألمانيا، اقناع الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات احادية الجانب على ايران، واللافت اكثر ان هذا البلد الذي تمثله هذه الوزيرة، حاول الى جانب فرنسا والمانيا، ايجاد آلية اقتصادية من اجل تعويض ايران عن انسحاب امريكا من الاتفاق، الا انهم فشلوا في جميع محاولتهم تلك، بسبب عدم استقلالهم الكامل عن امريكا، سياسيا واقتصاديا.

اللافت ايضا، ان الذي دفع بريطانيا وفرنسا والمانيا، الى محاولة تعويض ايران عن انسحاب امريكا من الاتفاق واعادتها الحظر على ايران، ، هو بقاء ايران في الاتفاق، والتزامها الكامل ببنوده، على مدى عام كامل بعد انسحاب ترامب، ومنحت باقي الاعضاء فرصة طويلة لتنفيذ تعهداتها، ولكن دون جدوى، الامر الذي دفع ايران الى تقليص تعهداتها في الاتفاق، من اجل الضغط على الدول الاوروبية ودفعها للالتزام بالاتفاق.

وزيرة خارجية بريطانيا التي تتحدث عن الفرصة الاخيرة الممنوحة لايران، تنسى او تتناسى، ان البلد الوحيد الذي التزم بالاتفق هو ايران، وانها هي التي جعلت هذا الاتفاق يتنفس خلال السنوات الماضية، ولم تدعه يموت ، وهو ما أيده 15 تقريرا صادرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لا نكشف سرا، اذا قلنا ان بريطانيا تعتبر البلد الاوروبي الذي يتبع السياسة الامريكية تبعية عمياء، حتى عندما كان عضواً في الاتحاد الأوروبي، حيث كان يبتعد عن الموقف الاوروبي، ويميل الى الموقف الامريكي، عندما تتضارب مصالح ضفتي الاطلسي، لذلك يمكن تفهم تصريحات وزيرة خارجية بريطانيا عن المفاوضات في فيينا، الا انها وفي غمرة تبعيتها العمياء لامريكا ومغازلتها الوقحة لـ "اسرائيل"، نسيت ان الفرصة التي وضعت امام باقي اعضاء مجموعة 4+1 ، ليعودوا الى فيينا، هي فرصة وفرتها ايران، من اجل دفع بريطانيا وفرنسا والمانيا، لاحترام ما وقعوا عليه في الاتفاق، والضغط على #امريكا، لرفع حظرها غير القانوني عن ايران، والعودة الى الاتفاق الذي انسحبت منه.
 
مصدر : وكالات
رقم : 968400
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران تحذّر من اي خطوة تثبّت التواجد الهدام والفتنوي للكيان الصهيوني بغرب آسيا
ايران تحذّر من اي خطوة تثبّت التواجد الهدام والفتنوي للكيان الصهيوني بغرب آسيا
عباس و"عملية السلام" المدمرة.. هل يجهل رئیس السلطة الفلسطينية التاريخ؟
عباس و"عملية السلام" المدمرة.. هل يجهل رئیس السلطة الفلسطينية التاريخ؟
14 كانون الأول 2021
تركيا في حصار التحالف العسكري المتوسطي
تركيا في حصار التحالف العسكري المتوسطي
14 كانون الأول 2021
هل تدفع السعودية ضريبة عطلة السبت والأحد في الإمارات؟
هل تدفع السعودية ضريبة عطلة السبت والأحد في الإمارات؟
14 كانون الأول 2021
قائد الجيش الايراني: هذيان الكيان الصهيوني مصدره الهلع
قائد الجيش الايراني: هذيان الكيان الصهيوني مصدره الهلع
13 كانون الأول 2021
في الذكرى الـ34 لتأسيسها.. "حماس" متمسكة بالمقاومة ومنفتحة على المصالحة
في الذكرى الـ34 لتأسيسها.. "حماس" متمسكة بالمقاومة ومنفتحة على المصالحة
13 كانون الأول 2021
الجزائر ترفض التطبيع والشعوب المسلمة تؤكد صحوتها
الجزائر ترفض التطبيع والشعوب المسلمة تؤكد صحوتها
13 كانون الأول 2021
الوفاق البحرينية تفضح النظام البحريني في ظل غض النظر الدولي عن جرائم حقوق الإنسان
الوفاق البحرينية تفضح النظام البحريني في ظل غض النظر الدولي عن جرائم حقوق الإنسان
13 كانون الأول 2021
مفاوض إيراني: مسار المفاوضات لا يزال ناجحاً وهناك خلاف أوروبي بريطاني
مفاوض إيراني: مسار المفاوضات لا يزال ناجحاً وهناك خلاف أوروبي بريطاني
12 كانون الأول 2021
المعهد العراقي للحوار ينظم حفل توقيع كتاب “حرب النوايا .. السلطة الخفية لمراكز التفكير في صناعة القرار”
المعهد العراقي للحوار ينظم حفل توقيع كتاب “حرب النوايا .. السلطة الخفية لمراكز التفكير في صناعة القرار”
12 كانون الأول 2021
قائد الثورة يستقبل جمعا من الممرضين وعوائل شهداء السلامة في البلاد
قائد الثورة يستقبل جمعا من الممرضين وعوائل شهداء السلامة في البلاد
11 كانون الأول 2021
رئيسي: استراتيجية العدو هي الإبقاء على العقوبات الظالمة
رئيسي: استراتيجية العدو هي الإبقاء على العقوبات الظالمة
11 كانون الأول 2021
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
11 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة