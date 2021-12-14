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الثلاثاء 14 كانون الأول 2021 ساعة 09:01

وزير النفط السوري: دعم المشتقات النفطية سيبقى مستمرا

وزير النفط السوري: دعم المشتقات النفطية سيبقى مستمرا
وفي حوار مع قناة "السورية" قال وزير النفط والثروة المعدنية إن ما يتم العمل عليه حاليا هو إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، ومن شريحة إلى أخرى.

وأكد أن ثمة توجيهات للحكومة من الرئيس السوري بشار الأسد خلال خطاب القسم بأن الدعم مستمر وقائم، ولكن إعادة توجيهه وإزاحته إلى شريحة أخرى أشد احتياجا، هو ما يتم العمل عليه الآن.

وفي الحوار الذي جاء بعد يوم على رفع سعر البنزين المدعوم، تحدث طعمة عن خلفيات قرار كذاك، وقال "حقولنا محتلة وهناك أمريكي يتصرف بإنتاجنا وهو ما جعلنا نسعى لتأمين كل احتياجاتنا استيرادا، وهذا شكل عبئا كبيرا، لذلك كان لا بد من اتخاذ قرار بإعادة توجيه الدعم من شريحة إلى أخرى، وإقرار شريحة دعم من البنزين المدعوم إلى قطاع آخر هو اشد حاجة"، وأشار بشكل خاص إلى "الرواتب والأجور".

وأضاف طعمة أن رفع سعر البنزين هو إزاحة شريحة دعم وتوجيهها، وليس رفع الدعم عن المادة، وأشار إلى أن "سعر البنزين المدعوم الحالي هو أقل من 50 في المئة من كلفته".

وقال طعمة إن عبء الدعم كبير وباهظ، وإن المشتقات النفطية تستهلك جزءا كبيرا من الدعم.

وعن الوفر المتحقق من رفع الدعم، وكيفية إنفاقه، قال طعمة: الآن تُدرس مسألة كيفية إنفاقه وبسرعة، باتجاه تحسين الوضع المعيشي، والفئة الأكثر تضررا والأكثر حاجة الآن هم الموظفون والعاملون في الدولة والمتقاعدون.

وحول إن كان لدى الحكومة نية لرفع سعر المازوت، أكد طعمة أن ذلك الأمر لم يطرح، وأشار إلى أنه تم توزيع أكثر من 60 في المئة، من مازوت التدفئة حتى الآن.

وأشار الوزير السوري إلى أن الحكومة تدير نقصا، ولا تدير وفرة في المشتقات النفطية، وقال إن "الاحتلال الأمريكي أحرق ملياري متر مكعب من الغاز".
رقم : 968411
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