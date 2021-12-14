سوريا تسجل تراجعا في عدد الإصابات اليومية بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 4 وفيات بالفيروس، مقابل 5 وفيات أمس، وهو ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 2818 حالة وفاة.



كما أعلنت أن 100 حالة تماثلت للشفاء، وهو ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 30573 حالة.



وتم تسجيل العدد الأكبر من الإصابات في محافظتي حمص والسويداء بواقع 14 إصابة في كل منهما، تلتهما محافظتا دمشق وطرطوس بعشر إصابات في كل منهما.



يذكر أن الوزارة أعلنت تسجيل 83 إصابة جديدة مساء امس، و88 إصابة أول أمس.



وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت أنها لن تسمح بدخول المراجعين وزوار نزلاء السجون ممن لم يتلقوا لقاح كورونا المستجد إلى الوحدات الشرطية اعتبارا من الأول من يناير 2022، وذلك وسط معدلات ما زالت متواضعة لحالات الإقبال على اللقاح.