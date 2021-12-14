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الثلاثاء 14 كانون الأول 2021 ساعة 09:27

سوريا.. الفصائل الشعبية تستهدف مقراً لـ ‘‘قسد‘‘ في دير الزور

سوريا.. الفصائل الشعبية تستهدف مقراً لـ ‘‘قسد‘‘ في دير الزور
قالت مصادر محلية: إن “هجوماً بالأسلحة المختلفة شنته فصائل المقاومة الشعبية على مركز ناحية ذيبان التابع لميليشيا قسد والواقع على مقربة من حقل العمر النفطي حيث تتواجد قاعدة لقوات الاحتلال الأمريكي”.

ولفتت المصادر إلى أن “الهجوم أسفر عن وقوع أضرار في مركز الناحية واعطاب عدد من السيارات التابعة للميليشيا”.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا “قسد” ضمن المناطق التي ينتشرون فيها بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية وغالباً ما تسفر هذه الهجمات عن إيقاع قتلى ومصابين في صفوف الميليشيا واعطاب آليات لهم.
رقم : 968424
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