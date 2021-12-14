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الثلاثاء 14 كانون الأول 2021 ساعة 09:38

‘‘البنتاغون‘‘: لا عقاب لعسكريين قتلوا مدنيين ‘‘بالخطأ‘‘ في كابول

‘‘البنتاغون‘‘: لا عقاب لعسكريين قتلوا مدنيين ‘‘بالخطأ‘‘ في كابول
وقال المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي، إنه لم «يكن هناك أدلة قوية كافية لتحميل مسؤوليات شخصية».

كما اتخذ وزير الدفاع لويد أوستن، هذا القرار بشأن هذه الضربة التي حدثت في الأيام الأخيرة من الوجود الأميركي في أفغانستان بعد تلقيه تقريراً من اثنين من كبار الضباط.

كما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ان المفتش العام لسلاح الجو الأميركي حقق في تفاصيل هذه الغارة التي وقعت في 29 آب، ولم يجد أي انتهاكات للقانون، لكنه ترك للقيادة العسكرية قرار تأديب الأشخاص المتورطين أو توبيخهم أو تخفيض رتبتهم.

وأفادت الصحيفة أن أوستن وافق على توصيات قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكنزي وقائد العمليات الخاصة ريتشارد دي كلارك بأنه لا ضرورة لاي عقوبة.
مصدر : وكالات
رقم : 968427
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