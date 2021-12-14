الطاقة الذرية الايراني: لم نخصب اليورانيوم بنسبة 90

وأشار محمد سلامي في مقابلة صحافية تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز
" في طهران، "تعمل ايران وفقا لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع أنشطتنا جارية في ظل رقابة الوكالة وفقا للقوانين ولم ولن نتخذ سلوكا يخرج عن اطار العمل".
وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة وذلك من أبريل/نيسان الماضي بعد تعرض منشأة نطنز بمحافظة اصفهان وسط إيران لهجوم اتهمت فيه طهران إسرائيل بالوقوف وراء الحادث.
وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، زعم أن إسرائيل شاركت معلومات مع الولايات المتحدة، تؤكد أن إيران تقوم بالتحضير لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمائة، هي نسبة كافية لإنتاج سلاح نووي.