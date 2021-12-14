الطاقة الذرية الايراني: لم نخصب اليورانيوم بنسبة 90

إيران (إسلام تايمز) - قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراني محمد اسلامي، الثلاثاء، ايران لم تتخذ خطوات خارج الاطر المحددة والاتهامات بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة تسعين في المئة كاذبة، مضيفاً إن "مثل هذه الاتهامات ملفقة من قبل اعداء البلاد ومن قبل الكيان الصهيوني".