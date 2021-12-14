باقري كني: بعض الأفرقاء ماضون في لعبة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية

وقال باقري كني وهو نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وهو يتحدث عن الأطراف الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، "يصر بعض الممثلين على عادتهم في إلقاء اللوم بدلاً من الدبلوماسية الحقيقية".



وأضاف باقري كني "قدمنا اقتراحات بسرعة وعملنا بشكل بناء ومرنة لتقليل الاختلافات"، مشيراً إلى أن "الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين. إذا كانت الإرادة للتعويض عن الخطأ، فإن الطريق إلى اتفاق جيد يكون ممهدًا بسرعة".



وقال دبلوماسيون من الدول الأوروبية المشاركة في المحادثات النووية مع إيران في فيينا، يوم الإثنين، إن موقف إيران في المحادثات "يتعارض" مع شروط الاتفاق النووي المبرم عام 2015.