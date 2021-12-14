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الثلاثاء 14 كانون الأول 2021 ساعة 12:08
الملك المغربی يطلق خطة لإعادة تأهيل المواقع اليهودية
وبحسب التقرير ، من المتوقع أن يقوم البرنامج بترميم مئات المعابد والمقابر ومواقع التراث اليهودي في عدة مدن في المغرب.
كما قرر الملك المغربی إعادة الأسماء الأصلية لبعض الأحياء اليهودية وسيتم تجديد المقبرة في مدينة فاس ، والتي تضم 13000 مقبرة يهودية.
مصدر :
وكالات
رقم :
968451
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