قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس وتقتحم جامعة بيرزيت

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال محمد تيسير زهران (41 عاماً)، والجريح نضال إبراهيم عطا (32 عاماً)، بعد اقتحام قرية دير أبو مشعل غرب المدينة، إضافة إلى اعتقال كل من نوار مزهر التميمي ومهدى البرغوثي من المدينة.



واستدعت قوات الاحتلال القيادي في حركة "حماس" برام الله حسين أبو كويك، للتحقيق معه في معتقل "عوفر".



كما واقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت، واعتدت على حرس الجامعة، وعبثت بمحتويات الجامعة وصادرت مقتنيات ورايات للكتلة الإسلامية.



وأدانت الجامعة هذا الاقتحام، واعتبرته "انتهاكا لكل الأعراف والمواثيق التي تجرم الاعتداء على المرافق الأكاديمية والصحية".



وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن علي العبوشي من مدينة طولكرم، وفادي عبد الفتاح خطاب من بلده كفر اللبد شرق طولكرم، وعمر عساف وهيثم يعقوب من بلدة فرعون جنوب المحافظة، بعد مداهمة منازلهم.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة علار شمال المحافظة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عرابي محمود الجواريش (25 عاما) من منطقة جبل الموالح وسط المدينة، وموسى محمد عبد ربه من قرية الولجة غربا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.



وداهمت قوات الاحتلال منازل الأشقاء طالب، وطه، وأحمد قاسم الشيخ، وعبثوا بمحتوياتها في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين جهاد موسى شلالدة ومحمد كوازبة، عقب دهم منزليهما في بلدة سعير، وتفتيشهما.



واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد يوسف وراسنة، وقسام عاطف حلايقة من بلدة الشيوخ، وحسن مازن أبو دبوس من بلدة ترقوميا.



وداهمت قوات الاحتلال بلدة يطا، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: عاطف رباع، وطالب وصقر الجندي، وسامر دبابسة.



كما نصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد صيام وقصي عبد عليان.



وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال شهر نوفمبر الماضي.



ووثق التقرير اعتقال قوات الاحتلال (378) مواطنًا، وتنفيذ (388) عملية اقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة (305) حواجز.



وتعتبر مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال بواقع (484)، (483)، (331) انتهاكا على التوالي.