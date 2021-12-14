تخت روانجي : نرفض استخدام القوة في الفضاء السيبراني

وقال تخت روانجي خلال الاجتماع الاول لمجموعة العمل الفنية المفتوحة المعنية بأمن وتطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات الذي عقد الیوم الثلاثاء برئاسة الممثل الدائم لسنغافورة لدى الأمم المتحدة و بمشارکة ممثلي الدول الأعضاء في مبنى الأمانة العامة في مدينة نيويورك، قال إن إيران ضحية للهجمات السیبرانیة من بينها فيروس استاكس نت التجسسي الذي استخدم من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مضيفا أن مجموعة العمل المفتوحة كانت مكانًا جيدًا للتحقيق في هذه الأعمال غير القانونية.



واكد أن استخدام القوة في الفضاء السيبراني مرفوض.



و اعتبر ،احترام سيادة الدول ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول باستخدام الأساليب السيبرانية ، والاستخدام السلمي للفضاء السيبراني وضروررة وضع وثيقة قانونية للأمن السيبراني ، من المبادئ التوجيهية لإيران في مجال الأمن السيبراني.



کما اعتبر مراعاة الأخلاق والعدالة في الفضاء السيبراني، وتسوية النزاعات السيبرانية سلميا وحظر استخدام القوة أو توجيه التهديد في الفضاء من االمبادئ التوجيهية الأخرى لإيران فی هذا المجال.



وأشار إلى المواقف البناءة لایران وقال إنه من أجل تحقيق المبادئ المذكورة ، ينبغي تطوير القانون الدولي ذي الصلة، بما في ذلك القواعد والمبادئ اللازمة، وذلك من خلال اجراء المفاوضات وبذل الجهودللتقريب بين البلدان بطرق مختلفة.