الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 14 كانون الأول 2021 ساعة 13:14

صنعاء تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهي تحت القصف والحصار

صنعاء تحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهي تحت القصف والحصار
وقال نائب رئيس الوزراء الفريق "جلال الرويشان" في كلمة له خلال الفعالية: لم نرى أي مراعاة لحقوق الإنسان في غالبية الدول ونحن في اليمن أكثر من يعاني من الانتهاكات لا سيما في استمرار حصار دول العدوان لليمن.

واعتبر الرويشان أن مفهوم المصالح ما يزال يطغى على مفهوم الحقوق داخل أروقة المنظمة الأممية، مضيفا ان منظمة الأمم المتحدة أسست لكي ترعى مصالح الدول العظمى ودول الاستكبار.

وأضاف إن: مطار صنعاء الوحيد في العالم الذي يغلق ولم يغلق أي مطار في العالم في ظل الحروب وهذا ما ينص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتابع قائلا إن: هذا اليوم المسمى باليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل أكبر كذبة تاريخية لأنه أسس في عام النكبة الفلسطينية والأمم المتحدة لا تعرف أي معنى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المنتصرون في الحرب العالمية الثانية هم من وضعوا هذه المبادئ والأسس وقرروا صياغتها على أساس مصالحهم الشخصية.

الديلمي: الأمم المتحدة لا تعتبر اليمنيين بشرا

من جهته قال القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان "علي الديلمي": إننا نحيي هذا اليوم في ظل استمرار الصمت والتواطؤ الأممي من تصعيد العدوان الأمريكي السعودي في جرائمه وخصوصا تصعيده الأخير على صنعاء وغيرها من المحافظات.

وأضاف الديلمي إن الأمريكيين يطالبون بالتجديد وهم على رأس مرتكبي جرائم الحرب في اليمن وهم من عطل القانون الدولي الإنساني وأكثر الدول بيعا للأسلحة المحرمة وانتهاكا للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لأنها من شجع الأمريكيين على ارتكاب المزيد من الجرائم.

وقال الديلمي إن: في قاموس الأمم المتحدة في احتفالها بهذا اليوم كلنا بشر وكلنا متساوون فيما تعتبر اليمنيين ليسوا من البشر وغير متساوين مع شعوب العالم.
رقم : 968457
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران تحذّر من اي خطوة تثبّت التواجد الهدام والفتنوي للكيان الصهيوني بغرب آسيا
ايران تحذّر من اي خطوة تثبّت التواجد الهدام والفتنوي للكيان الصهيوني بغرب آسيا
عباس و"عملية السلام" المدمرة.. هل يجهل رئیس السلطة الفلسطينية التاريخ؟
عباس و"عملية السلام" المدمرة.. هل يجهل رئیس السلطة الفلسطينية التاريخ؟
14 كانون الأول 2021
تركيا في حصار التحالف العسكري المتوسطي
تركيا في حصار التحالف العسكري المتوسطي
14 كانون الأول 2021
هل تدفع السعودية ضريبة عطلة السبت والأحد في الإمارات؟
هل تدفع السعودية ضريبة عطلة السبت والأحد في الإمارات؟
14 كانون الأول 2021
قائد الجيش الايراني: هذيان الكيان الصهيوني مصدره الهلع
قائد الجيش الايراني: هذيان الكيان الصهيوني مصدره الهلع
13 كانون الأول 2021
في الذكرى الـ34 لتأسيسها.. "حماس" متمسكة بالمقاومة ومنفتحة على المصالحة
في الذكرى الـ34 لتأسيسها.. "حماس" متمسكة بالمقاومة ومنفتحة على المصالحة
13 كانون الأول 2021
الجزائر ترفض التطبيع والشعوب المسلمة تؤكد صحوتها
الجزائر ترفض التطبيع والشعوب المسلمة تؤكد صحوتها
13 كانون الأول 2021
الوفاق البحرينية تفضح النظام البحريني في ظل غض النظر الدولي عن جرائم حقوق الإنسان
الوفاق البحرينية تفضح النظام البحريني في ظل غض النظر الدولي عن جرائم حقوق الإنسان
13 كانون الأول 2021
مفاوض إيراني: مسار المفاوضات لا يزال ناجحاً وهناك خلاف أوروبي بريطاني
مفاوض إيراني: مسار المفاوضات لا يزال ناجحاً وهناك خلاف أوروبي بريطاني
12 كانون الأول 2021
المعهد العراقي للحوار ينظم حفل توقيع كتاب “حرب النوايا .. السلطة الخفية لمراكز التفكير في صناعة القرار”
المعهد العراقي للحوار ينظم حفل توقيع كتاب “حرب النوايا .. السلطة الخفية لمراكز التفكير في صناعة القرار”
12 كانون الأول 2021
قائد الثورة يستقبل جمعا من الممرضين وعوائل شهداء السلامة في البلاد
قائد الثورة يستقبل جمعا من الممرضين وعوائل شهداء السلامة في البلاد
11 كانون الأول 2021
رئيسي: استراتيجية العدو هي الإبقاء على العقوبات الظالمة
رئيسي: استراتيجية العدو هي الإبقاء على العقوبات الظالمة
11 كانون الأول 2021
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
11 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة