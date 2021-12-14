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الثلاثاء 14 كانون الأول 2021 ساعة 15:01

الشيخ ياسين يدعو لوضع حد للمتلاعبين باسعار العملة الوطنية

الشيخ ياسين يدعو لوضع حد للمتلاعبين باسعار العملة الوطنية
وأضاف: إن السياسة المالية الفاسدة والمشبوه التي يتبعها الحاكم بأمره رياض سلامة والتي اوصلت العملة الوطنية الى هذا الانهيار هي جزء من سياسة معاقبة لبنان وشعبه على تمسكه بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وعقابا للبنان على تمسكه بسلاح المقاومة الذي حرر الارض وصان الوحدة الوطنية ووضع حدا للمشروع الصهيواميركي في تنفيذ مؤامرة اسرائيل الكبرى وتقسيم المنطقة الى كيانات تابعة وضعيفة.

وقال: إن الشعب اللبناني لن يتخلى عن المقاومة التي اعادة له كرامته وطالما لم يرتدع الاحتلال عن تكرار اعتداءاته وأطماعه في ثروة لبنان"، مؤكدا "ضرورة دعم الجيش وتسليحه ليكون في مستوى مواجهة الجيش الاسرائيلي لانه لا يمكن الاعتماد على المنظمات الدولية ومجلس الامن لان التجارب لا زالت تؤكد ان ما يسمى بالمجتمع الدولي لم يتخذ اي موقف عملي ضد الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والمنطقة ،ولم يقم بمعاقبة الدولة الصهيونية على كل مخالفاتها للقرارات الدولية في فلسطين المحتلة والمنطقة.

وختم العلامة ياسين مستغربا الابواق التي كانت تدعي الحفاظ على القضاء والقانون كيف كشفوا انفسهم بالتعرض للمحامين الذين يحترمون القضاء والقانون ويعملون على رفع دعاوى تماشيا مع حقهم في عرض مظالمهم على القضاء.
رقم : 968481
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