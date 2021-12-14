الصحة الايرانية: 2784 إصابة و67 وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 2784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 160 ألفا و303 إصابات مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 433 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



واضافت: ان 3042 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 980 ألفا و566 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واشار التقرير الى تسجيل 67 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130.831 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 58 مليونا و857 ألفا و213 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 49 مليونا و729 ألفا و 644 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى مليونان و 971 ألفا و 806 أشخاص الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 111 مليون و 558 ألفا و 663 جرعة.



واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 40 مليونا و 258 ألفا و 351 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.



واشارت الصحة الايرانية الى عدم وجود الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في أي مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 8 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 119 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 321 مدينة.