كتلة التنمية والتحرير: غير معنيين بمذكرة التوقيف بحق علي حسن خليل

لفت عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، إلى أنه "حتّى اليوم، لم تتمّ معالجة أسباب عدم انعقاد الحكومة، وهناك مبادرة تمّ طرحها، والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تواصل مع الجميع لترجمتها، لكن هناك أياد خفيّة فعلت فعلها ولم تنفّذ المبادرة".
وأشار، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّه "تبيّن أنّ استقالة وزير الإعلام السّابق جورج قرداحي، لم تكن هي السّبب الأساسي لزعزعة العلاقات بين لبنان والخليج، بل هناك مسار سياسي أعمق من كلامه"، مؤكّدًا "أنّنا غير معنيّين بمذكّرة التوّقيف الصّادرة بحقّ النّائب علي حسن خليل، وما بُني على باطل هو باطل".