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الثلاثاء 14 كانون الأول 2021 ساعة 19:36

كتلة التنمية والتحرير: غير معنيين بمذكرة التوقيف بحق علي حسن خليل

كتلة التنمية والتحرير: غير معنيين بمذكرة التوقيف بحق علي حسن خليل
لفت عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​قاسم هاشم​، إلى أنه "حتّى اليوم، لم تتمّ معالجة أسباب عدم انعقاد الحكومة، وهناك مبادرة تمّ طرحها، والبطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ تواصل مع الجميع لترجمتها، لكن هناك أياد خفيّة فعلت فعلها ولم تنفّذ المبادرة".

وأشار، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّه "تبيّن أنّ استقالة وزير الإعلام السّابق ​جورج قرداحي​، لم تكن هي السّبب الأساسي لزعزعة العلاقات بين ​لبنان​ والخليج، بل هناك مسار سياسي أعمق من كلامه"، مؤكّدًا "أنّنا غير معنيّين بمذكّرة التوّقيف الصّادرة بحقّ النّائب ​علي حسن خليل​، وما بُني على باطل هو باطل".
رقم : 968532
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