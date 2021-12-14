وشدد البرهان خلال اجتماع اليوم، الثلاثاء، مع عمد ونظارات المسيرية بغرب كردفان، على ضرورة قيام مؤتمر تشاوري جامع بالولاية، لطرح هموم وقضايا المواطنين ومعالجتها بما يحقق السلام والإستقرار والتنمية بغرب كردفان.



وأوضح الأمير بشيرعجيل جودة الله، الأمين العام لنظارات المسيرية، أن الوفد أطلع رئيس مجلس السيادة على مجمل الأوضاع الخدمية بالولاية، والمتمثلة في مجالات التعليم والصحة والطرق والبترول، وضرورة استيعاب أبناء الولاية في وظائف اتحادية وولائية، مشيراً الى أن رئيس مجلس السيادة، وعد بتوجيه الجهات ذات الصلة بوضع المعالجات العاجلة والآنية لتلك التحديات.



وأضاف أن اللقاء، والذي وصفه بالمهم والمثمر، تطرق للمشاكل الحدودية والتداخل بين شمال وجنوب السودان في مناطق الميرم وابيي وهجليج ولقاوة، لافتاً الى أن رئيس مجلس السيادة وعد بتذليل كافة التحديات الماثلة والعقبات التي تواجه غرب كردفان.