لافروف: يجب تقديم ضمانات قانونية لروسيا بعدم توسع الناتو شرقا

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف وبيربوك أجريا اليوم الثلاثاء أول اتصال هاتفي بينهما بعد توليها منصب وزيرة الخارجية الألمانية في 8 ديسمبر 2021.



وفي هذا السياق هنأ لافروف بيربوك بتولي مهامها، وأعرب، حسب البيان، عن أمله في "الحفاظ على تقليد الحوار الدوري البناء بين وزارتي الخارجية الروسية والألمانية".



وأفاد البيان بأن الاهتمام الأساسي تم تركيزه على تبادل الآراء حول حالة وآفاق تطوير العلاقات الروسية الألمانية بعد الانتخابات التي جرت في كلا البلدين.



وأضاف البيان أن "الجانب الروسي أكد تصميمه على بناء حوار مع الحكومة الألمانية الجديدة سيستجيب لمهمة تطوير التعاون الثنائي في خدمة شعبي روسيا وألمانيا ومصلحة ضمان الأمن والاستقرار في البعدين الأوروبي والعالمي".



وخلال مناقشة القضايا المتعلقة بالأجندة الدولية، شدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة منح بلاده "ضمانات أمنية بشكل التزامات مسجلة قانونيا لعدم توسع الناتو إلى الشرق وعدم دفع البنية التحتية العسكرية للحلف إلى حدود روسيا".



وقدم لافروف توضيحات مفصلة لبيربوك حول عدم وجود أي بديل لاتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الداخلية الأوكرانية وضرورة تطبيقها من قبل كييف، وكذلك الحاجة إلى تأثير ألمانيا باعتبارها دولة مشاركة في صيغة النورماندي على السلطات الأوكرانية.



من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، حسب بيان لمكتبها، على ضرورة تحقيق تقدم في سبيل حل الأزمة الأوكرانية ضمن صيغة النورماندي، مشددة على ضرورة عدم انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا.



وأشارت بيربوك خلال الاتصال إلى أن بلادها تريد "حوارا صريحا وشفافا" مع روسيا.