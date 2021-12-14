الرئيس الإيراني يهنىء المستشار الألماني الجديد بتوليه المنصب

جاء ذلك في رسالة بعثها رئيسي اليوم الثلاثاء إلى المستشار الألماني الجديد "أولاف شولتس" لتهنئته بناسبة تولي هذا المنصب.



وأضاف الرئيس الإيراني أن إيران مستعدة لتعزيز التعامل مع ألمانيا وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين شعبي البلدين، أكثر من أي وقت مضى.



واستطرد، أن العالم يواجه اليوم تحديات كبيرة بمختلف الصعد الدولية والاقليمة؛ لافتا بأن النجاح في اجتياز هذه التحديات يعتمد على إدراك المسؤولية المشتركة وتظافر الجهود الدولية التي من شأنها أن ترسخ السلام والاستقرار والرخاء لجميع الشعوب.



وفيما أكد على استعداد الجمهورية الإسلامية لبلوغ أعلى مستوى التعاون مع جميع دول العالم ولاسيما ألمانيا، تطلع رئيسي إلى تنمية العلاقات بين طهران وبرلين في عهد المستشار الالماني الجديد.