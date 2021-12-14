يذكر أن المناورات العسكرية تأتي تزامنا مع ذكرى انطلاقة حركة حماس الـ "34"، وتأكيدا على ترسيخ مبدأ المقاومة كخيار استراتيجي لمواجهة الاحتلال حتى تحرير كامل فلسطين.