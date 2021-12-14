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الثلاثاء 14 كانون الأول 2021 ساعة 21:29
كتائب القسام تبدأ مناورات "درع القدس" صباح غد الأربعاء
يذكر أن المناورات العسكرية تأتي تزامنا مع ذكرى انطلاقة حركة حماس الـ "34"، وتأكيدا على ترسيخ مبدأ المقاومة كخيار استراتيجي لمواجهة الاحتلال حتى تحرير كامل فلسطين.
مصدر :
وكالات
رقم :
968553
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