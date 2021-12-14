إصابة طفل برصاص الاحتلال شرق طولكرم بالضفة الغربية

وأفاد شهود عيان أن الطفل البالغ من العمر 14 عاما أصيب بعيار ناري في الفخذ أثناء وجوده ومجموعة من الفتية بالقرب من الحاجز، ونقل بمركبة إسعاف إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، ووصفت حالته بالمستقرة.



واندلعت مواجهات، اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.



وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب الشبان وأهالي المخيم، ما تسبب بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز السام، عولجت ميدانيا.



واقتحمت قوات الاحتلال المخيم فجرا، وانتشرت في شوارعه وأزقته، ما أثار حالة من الذعر في صفوف المواطنين.