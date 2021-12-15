تخت روانجي :مفاوضات فيينا لن تنجح إلا بإرادة سياسية حقيقية

واضاف تخت روانجي اليوم الاربعاء في حديث للصحفيين: ان فريقنا في مفاوضات فيينا جاد ومستعد للتفاعل بشكل هادف وبناء مع الأطراف الأخرى ويأمل أن يتبع الأعضاء الآخرون في الاتفاق النووي نفس النهج.



وصرح أنه لا يمكن لمفاوضات فيينا أن تنجح إلا من خلال الإرادة السياسية الحقيقية والمفاوضات المبنية على حسن النية، مؤکدا ان إلقاء اللوم على الآخرين أو التظاهر بأن صبر الأطراف الأخرى قد نفد ليس بناءة.



وتابع قائلا، بينما تجري مفاوضات فيينا، يجب علينا جميعا أن نعمل معا للتوصل إلى اتفاق مقبول وجيد في أقرب وقت ممكن.



وقال تخت روانجي في كلمته التي القاها امس الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الامن حول تنفيذ الاتفاق النووي والقرار 2231: لقد اثبتنا ارادتنا السياسية الحقيقية وجديتنا اللازمة وتفاعلنا البناء مع الاطراف الاخرى للوصول الى اتفاق جيد في اسرع وقت. الان على الاطراف الاخرى ان تثبت بانها تريد حقيقة، القبول والتنفيذ المؤثر مع حسن النية لجميع تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي.