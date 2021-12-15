الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 كانون الأول 2021 ساعة 10:37

الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إلغاء أو الحظر على إيران

الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إلغاء أو الحظر على إيران
وقالت ديكارلو ،خلال اجتماع مع مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء: "أتوجه مع الأمين العام إلى الولايات المتحدة بدعوة إلى رفع أو تجميد العقوبات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة وتمديد عمل الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران".

وتابعت: "نحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والقطاع الخاص إلى التعاون مع إيران في قطاع التجارة واستخدام المقترحات المتوفرة بما في ذلك آلية الدعم الدولي للتبادل التجاري INSTEX واتفاق سويسرا التجاري حول بضائع الطابع الإنساني".

وتستضيف فيينا الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات.
مصدر : وكالات
رقم : 968609
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"أنصار الله" اليمنية.. من اجبار طائرات العدو على الفرار إلى استخدام مروحيات للهجوم عليه
"أنصار الله" اليمنية.. من اجبار طائرات العدو على الفرار إلى استخدام مروحيات للهجوم عليه
البحرين تشنّ هجوماً لاذعاً على لبنان.. هل أصيبت حكومة المنامة بالزهايمر؟
البحرين تشنّ هجوماً لاذعاً على لبنان.. هل أصيبت حكومة المنامة بالزهايمر؟
15 كانون الأول 2021
الانفتاح على دمشق وعلائم النصر
الانفتاح على دمشق وعلائم النصر
15 كانون الأول 2021
تخت روانجي :مفاوضات فيينا لن تنجح إلا بإرادة سياسية حقيقية
تخت روانجي :مفاوضات فيينا لن تنجح إلا بإرادة سياسية حقيقية
15 كانون الأول 2021
ايران تحذّر من اي خطوة تثبّت التواجد الهدام والفتنوي للكيان الصهيوني بغرب آسيا
ايران تحذّر من اي خطوة تثبّت التواجد الهدام والفتنوي للكيان الصهيوني بغرب آسيا
14 كانون الأول 2021
عباس و"عملية السلام" المدمرة.. هل يجهل رئیس السلطة الفلسطينية التاريخ؟
عباس و"عملية السلام" المدمرة.. هل يجهل رئیس السلطة الفلسطينية التاريخ؟
14 كانون الأول 2021
تركيا في حصار التحالف العسكري المتوسطي
تركيا في حصار التحالف العسكري المتوسطي
14 كانون الأول 2021
هل تدفع السعودية ضريبة عطلة السبت والأحد في الإمارات؟
هل تدفع السعودية ضريبة عطلة السبت والأحد في الإمارات؟
14 كانون الأول 2021
قائد الجيش الايراني: هذيان الكيان الصهيوني مصدره الهلع
قائد الجيش الايراني: هذيان الكيان الصهيوني مصدره الهلع
13 كانون الأول 2021
في الذكرى الـ34 لتأسيسها.. "حماس" متمسكة بالمقاومة ومنفتحة على المصالحة
في الذكرى الـ34 لتأسيسها.. "حماس" متمسكة بالمقاومة ومنفتحة على المصالحة
13 كانون الأول 2021
الجزائر ترفض التطبيع والشعوب المسلمة تؤكد صحوتها
الجزائر ترفض التطبيع والشعوب المسلمة تؤكد صحوتها
13 كانون الأول 2021
الوفاق البحرينية تفضح النظام البحريني في ظل غض النظر الدولي عن جرائم حقوق الإنسان
الوفاق البحرينية تفضح النظام البحريني في ظل غض النظر الدولي عن جرائم حقوق الإنسان
13 كانون الأول 2021
مفاوض إيراني: مسار المفاوضات لا يزال ناجحاً وهناك خلاف أوروبي بريطاني
مفاوض إيراني: مسار المفاوضات لا يزال ناجحاً وهناك خلاف أوروبي بريطاني
12 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة