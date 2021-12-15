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الأربعاء 15 كانون الأول 2021 ساعة 13:16

اقتحامات واعتقالات ‘‘إسرائيلية‘‘ في الضفة والقدس

اقتحامات واعتقالات ‘‘إسرائيلية‘‘ في الضفة والقدس
ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد ابداح، عقب دهم منزله في مخيم عسكر الجديد للاجئين، شرقي المدينة.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء صالح الشنار من قرية كفر الديك غربي المدينة، وحمزة عاصي من بلدة قراوة شمال غربي المدينة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد موسى حجازي (23 عامًا)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في منطقة "جبل الموالح".

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزلين في قرية حرملة شرق بيت لحم، يعودان للمواطنين سالم محمود الصباح، وصلاح موسى محمد.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد بأكثر من 20 دورية، وداهمت منزل عائلة الأسير مناضل انفيعات، الذي أعيد اعتقاله بعد انتزاع حريته من سجن "جلبوع".

واحتجزت قوات الاحتلال عائلة الأسير انفيعات وفتشت المنزل وعاثت فيه خرابًا وأتلفت صور الأسير ومحتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير الفلسطيني المحرر سائد أبو عبيد في كفر قود واحتجزت الأسرة حتى الانتهاء من حملة التفتيش وطالبوها بتسليم سائد والتهديد بعقوبات ومداهمات يومية، علمًا أن أبو عبيد تعرض للاعتقال مرات عدة، وخاض في آخر اعتقال إضرابًا عن الطعام ضد اعتقاله الإداري.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فادي محمد الخضور، من منزل عائلته في بلدة بدو، ومحمد عبد السلام ربيع من بلدة بيت عنان شمال غربي القدس.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين 2341 انتهاكًا خلال شهر نوفمبر الماضي.

ووثق التقرير اعتقال قوات الاحتلال 378 مواطنًا، وتنفيذ 388 عملية اقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة 305 حواجز.

وتعتبر مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال بواقع 484، 483، 331 انتهاكًا على التوالي.
رقم : 968621
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