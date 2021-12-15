الدفاع الجوي الإيراني: نجحنا في صنع منظومات حديثة

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد صباحي فرد صباح اليوم الاربعاء خلال حضوره في منطقة الدفاع الجوي في جنوب البلاد (مجموعة شيراز) وتفقده لمختلف اقسام هذه المجموعة.



وقال العميد صباحي فرد خلال زيارته التفقدية لجهاد الاكتفاء الذاتي بمنطقة الدفاع الجوي جنوب البلاد: ان جهاد الاكتفاء الذاتي تبلور وتطور على مدى اعوام الحرب المفروضة (من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) وعمل بحول الله وقوته بمسؤوليته بصورة جيدة لغاية الان.



واضاف قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني: لقد عبرنا من مرحلة صنع قطع الغيار ونجحنا في صنع منظومات حديثة وان جهاد الاكتفاء الذاتي يعد الان قسما ابحاثيا ناهضا في قوة الدفاع الجوي.