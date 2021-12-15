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الأربعاء 15 كانون الأول 2021 ساعة 13:56

ملك المغرب يجري تعيينات في السلك الدبلوماسي

ملك المغرب يجري تعيينات في السلك الدبلوماسي
وشملت قائمة التعيينات، تعيين وزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بنشعبون سفيراً لدى فرنسا، خلفاً لشكيب بنموسى الذي عين مؤخراً وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حكومة عزيز أخنوش.

وبحسب القائمة التي كشف عنها، فقد تعيين السفير المغربي لدى كومنولث أستراليا ونيوزيلندا وتوفالو وجمهورية كيريباتي وبابوا غينيا الجديدة، كريم مدرك سفيراً للمملكة لدى مملكة السويد وجمهورية لاتفيا، والسفير الحسن الناصري سفيراً لدى جمهورية السنغال وجمهورية غامبيا وجمهورية غينيا بيساو وجمهورية الرأس الأخضر.

وعيّن إدريس اسباين سفيراً لدى جمهورية مالي، وزكرياء الكوميري سفيراً لدى جمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية القمر المتحدة، بينما تم تعيين محمد بصري مدير الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية على رأس السفارة المغربية في الأراضي المنخفضة، ووزير الثقافة السابق محمد الصبيحي في منصب سفير المغرب لدى جمهورية اليونان وجمهورية قبرص.

وعين كذلك عبد الرزاق لعسل سفيراً لدى جمهورية كينيا وجمهورية جنوب السودان، والسفيرة بشرى بودشيش في جمهورية بنما، والسفيرة وسن الزَيلاشي لدى كومنولث أستراليا ونيوزيلاندا وتوفالو وجمهورية كيريباتي وبابوا غينيا الجديدة، في حين تم تعيين علي ابن عيسى في منصب سفير المملكة لدى دولة الكويت، وعبد الرحيم رحالي لدى مملكة التايلاند.

كذلك، حملت قائمة التعيينات الدبلوماسية الجديدة، هشام دحان في سفيراً لدى جمهورية الدومينيكان وجمهورية هايتي، وعبد الرحيم مزيان سفيرا لدى دولة فلسطين، وعصام طيب في منصب سفير المغرب لدى جمهورية غينيا وجمهورية السيراليون، وهشام العلوي سفيراً لدى جمهورية كوبا، وحكيم حجوي سفيراً في بريطانيا وإيرلندا الشمالية.

وتضمنت القائمة، تعيين نبيلة يريدني سفيرة لدى مملكة النرويج وجمهورية إيسلندا، ومحمد رشيد معنينو سفيرا لدى جمهورية كازاخستان وجمهورية طاجيكستان وتركمانستان وجمهورية قرغيزستان.

وحسب مصادر دبلوماسية، فإن حركة التعيينات الملكية الجديدة تأتي بهدف "ضخ دماء جديدة في العمل الدبلوماسي والاستمرار في النهج الذي تسير به الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة، لتحقيق المزيد من النجاحات خدمة لقضايا الوطن وحماية مصالح المملكة".

من جهة، أخرى، بدا لافتاً عدم تعيين سفير جديد للمملكة في ألمانيا، في ظل عدم تجاوز الأزمة التي تعيشها علاقات البلدين، وكذا عدم الإعلان عن تعيين سفير لدى الكيان الإسرائيلي، في إشارة واضحة إلى توجه مغربي بعدم رفع تمثيلية المملكة لدى "تل أبيب" حتى الآن. وأثار ممثل الاحتلال الإسرائيلي في مكتب الاتصال بالرباط ديفيد غوفرين، قبل أسابيع موجة غضب في المغرب، بعد أن أعلن في تشرين الأول الماضي، عن ترقيته إلى مرتبة سفير لدى المملكة المغربية.
مصدر : وكالات
رقم : 968633
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