"قسد" تواصل اختطاف شباب الحسكة لزجهم في صفوفها

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن “حاجزاً لميليشيا (قسد) في حي المشيرفة عند المدخل الغربي لمدينة الحسكة أوقف حافلة ركاب واختطف منها عدداً من الشباب واقتادهم إلى معسكرات ما يسمى الدفاع الذاتي للخدمة في صفوف الميليشيا”.



ولفتت المصادر إلى أن “من بين المختطفين شاباً من ذوي الاحتياجات الخاصة ويحتاج إلى رعاية صحية جسدية ونفسية”.



وصعدت ميليشيا “قسد” بدعم من الاحتلال الأمريكي عمليات المداهمة التي تنفذها في مناطق انتشارها بالجزيرة السورية واختطفت المئات من الشباب والقاصرين في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها لإجبارهم على القتال في صفوفها.