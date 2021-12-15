الجزائر تعلن تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون

ونقلت صحيفة "الشرق" الجزائرية عن بيان لمعهد "باستور الجزائر"، أنه تم "اكتشاف أول حالة إصابة بأوميكرون في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس SARS-CoV2 . لاسيما في إطار مراقبة السلالات المتحورة، أين تم تأكيد اليوم الثلاثاء أول حالة للمتغير Omicron B.1.1.529 بالجزائر".



وأشار البيان إلى أن "المصاب هو من جنسية أجنبية، حل بالجزائر بتاريخ 10 ديسمبر 2021. حيث خضع عند وصوله إلى فحص جيني على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة. طبقا للإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته السلطات الجزائرية وكانت نتيجته إيجابية. مما استدعى توجيه فحص الــ PCR للمعني، إلى المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر أين تم تأكيد وجود السلالة Omicron".



وسجلت أفريقيا أكثر من 196 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر/ كانون الأول، ارتفاعا من نحو 107 آلاف في الأسبوع السابق.



ومع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إن الوفيات انخفضت بنسبة 19% في الفترة نفسها، وبلغ متوسطها نحو 1000 حالة أسبوعيا في الموجة الوبائية الرابعة.



وفقا للوتيرة الحالية، سيستغرق الأمر حتى مايو/ أيار 2022، قبل أن تصل تغطية التطعيم في أفريقيا إلى 40% من السكان، وحتى أغسطس/ آب 2024، قبل أن تصل إلى 70%.