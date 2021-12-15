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الأربعاء 15 كانون الأول 2021 ساعة 18:03
لليوم الثاني على التوالي.. انقطاع شبكة MTC في مناطق لبنانية
ومن دون اي تبرير من قبل الجهات المعنية، ما اثاراحتجاج المواطنين.
مصدر :
وكالات
رقم :
968666
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