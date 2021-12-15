تونس... تحرك طلابي للمطالبة بإصلاح منظومة التعليم

وقالت مصادر صحفية إن الاتحاد دعا في بيان أصدرته اللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد لمؤتمره، الطلبة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، اليوم، أمام مقر الوزارة للمطالبة بحل الملفات الطلابية العالقة والتصدي لما وصفه بـ"الملاحقات التي يتعرض لها منظوره"



ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي كثاني تحرك من نوعه بداية السنة الجامعية الحالية، حيث كان الاتحاد العام لطلبة تونس نفذ نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقفة احتجاجية للدفاع عن الصبغة العمومية للتعليم العمومي.



وأصدر الاتحاد، وقتها، بيانا قال فيه إن تحركه الاحتجاجي يأتي للتنديد بتردي منظومة التعليم العالي، معتبرًا، أن الجامعة التونسية تعيش أزمة مقابل تطور التعليم الخاص.



يذكر أن مدرسي التعليم الثانوي والأساسي في تونس كانوا قد نفذوا وقفة احتجاجية، استجابةً لدعوة وجهتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.



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جاءت تلك الوقفة تضامنا مع إحدى زميلاتهم، وفق بيان سابق صادر عن جامعة التعليم الثانوي، مع الأستاذة فاتن بن سلامة وتزامنا مع جلسة محاكمتها على خلفية ''قضية عدلية كيدية".



وكانت جامعة التعليم الثانوي قد أصدرت بيانا أكدت فيه دعوتها لوقفة احتجاجية تضامنًا مع المدرّسة، فيما طالبت جميع الهياكل النقابية وعموم المدرسين إلى الحضور المكثف لمواكبة المحاكمة التي ستنعقد بالمحكمة الابتدائية بالمهدية يوم 26 نوفمبر الماضي.