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الخميس 16 كانون الأول 2021 ساعة 09:16

ضحايا من الأطفال اليمنيين بغارات لطيران العدوان على الحديدة و تعز

ضحايا من الأطفال اليمنيين بغارات لطيران العدوان على الحديدة و تعز
وأفادت قناة المسيرة من الحديدة باستشهاد طفلين وجرح ثلاثة آخرين من بينهم امرأة في منطقة المرير شرق مديرية حيس إثر استهداف طيران العدوان لمنزلهم.

كما أصيب طفلان بجروح إثر غارة لطيران العدوان على قرية المرابيد شرق مديرية الجراحي.

كما واستشهد يمنيان بينهم طفل وأصيب ثلاثة آخرون، الأربعاء، في جريمة جديدة لطيران العدوان السعودي الأميركي بمحافظة تعز.

وأفادت المسيرة من تعز عن ارتقاء شهيدان أحدهما طفل وإصابة ثلاثة مواطنين كحصيلة أولية جراء غارة لطيران العدوان على البرح بمديرية مقبنة غربي تعز.

يشار إلى أنه استشهد مواطنان يمنيان وأصيب ثالث الثلاثاء، نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان شرق مديرية التحيتا.

هذا وشن طيران العدوان السعودي الأميركي، مساء الأربعاء، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء.

وفي مديرية بني الحارث شن طيران العدوان غارتين على المركز الفني للتدريب التابع لوزارة الكهرباء بمنطقة ذهبان.

وفي مديرية معين شن طيران العدوان غارة جوار مستشفى اليتيم بشارع الثلاثين.

يشار إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تصعيدا خطيرا للعدوان السعودي الأميركي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين وأضرار في الممتلكات الخاصة والعامة.

وتأتي هذه الجرائم في سياق جرائم العدوان السعودي الأميركي المتواصلة بحق الشعب اليمني طوال سبعة أعوام من العدوان الغاشم في ظل سكوت وتواطؤ أممي ودولي وغياب كامل للمنضمات التي تدعي حماية حقوق الانسان.
رقم : 968750
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