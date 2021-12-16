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الخميس 16 كانون الأول 2021 ساعة 11:21

لبنان.. قطع الطرقات تزامنا مع إضراب قطاع النقل البري

لبنان.. قطع الطرقات تزامنا مع إضراب قطاع النقل البري
وبحسب غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي، فقد تم قطع الطرقات التالية: شتورا، مستديرة عاليه، مستديرة الدورة وعلى الطريق البحرية في الدورة، أوتوستراد البالما في طرابلس، وعند تقاطع جامع الأمين في وسط بيروت.

وكان رئيس الاتحادات ​بسام طليس​، أعلن يوم أمس، أن قطع الطرقات سيحصل في كل المناطق من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة صباحا (بتوقيت بيروت)، مشيرا إلى أن "العادة كانت أن يصدر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية مرة واحدة في الأسبوع، بينما اليوم أصبح يصدر جدولين أسبوعيا لا بل قد يصل إلى ثلاثة جداول، وفق تطور ​أسعار الدولار​ وطلب التجار".

وأضاف: "الوجع يصيب الجميع من سائقين وشعب وموظفين وعسكريين وعمال لعل الحكومة تلتفت الى هذا الواقع الخطير الذي وصلنا إليه".

وتجمع عدد من الشاحنات والباصات على اوتوستراد الدورة شرق بيروت باتجاه الكرنتينا وعناصر من مفرزة سير الجديدة تعمل على تسهيل السير في المحلة.
رقم : 968771
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